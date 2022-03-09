Уфа, 9 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. 80 проектов на 1,5 млрд рублей было реализовано в Башкирии в 2021 году в рамках реализации программы развития сельских территорий. Об этом 9 марта сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале.

Александра Майер ИА REGNUM Башкирия. Село Кирябинское

Он сообщил, что порядка 80% этой суммы являются средствами федерального и республиканского бюджетов.

Хабиров отметил, что около 40% жителей региона проживают в сельской местности, и руководство республики их поддерживает: в регионе работает программа комплексного развития сельских территорий.

Так, в прошлом году в 17 районах Башкирии были благоустроены 36 объектов, в четырёх населённых пунктах было проведено свыше 33 км газопроводных линий, в восьми сёлах — 48 км водопроводных сетей, в Благоварском и Бураевском районах были реализованы три проекта комплексной жилищной застройки.

Хабиров отметил, что в селе Раевский Альшеевского района начато строительство школы на 375 мест, а в в селе Бураево — физкультурно-оздоровительного комплекса.

В 2021 году 48 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, ещё 27 семей получили жильё по договору льготного найма.