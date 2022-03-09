Сент-Пол, США, 9 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» дубль оформил нападающий Кевин Фиала, ещё по шайбе забросили Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо. Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форварды Драйден Хант и Мика Зибанежад. На счету Артемия Панарина один голевой пас.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 69 очков. «Рейнджерс» идут на пятом месте в Восточной конференции с 77 очками.

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