Джакарта, 9 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Бывший Премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Во время встречи президент Индонезии и Тони Блэр обсудили «зеленую» экономику и перенос национальной столицы Индонезии. Джоко Видодо сопровождали министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Панджаитан и министр государственных предприятий Эрик Тохир.

Напомним, 7 марта 2022 года президент Индонезии встретился с делегацией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На встрече обсуждалось строительство новой столицы Индонезии. ОАЭ подтвердили готовность участвовать в инвестировании в развитие новой столицы.