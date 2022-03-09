Новосибирск, 9 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 9 марта, с 9:00 (время местное) бригада Сибирской генерирующей компании устраняет повреждение на тепломагистрали по улице Романова. Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали десятки многоквартирных домов.

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«️Сейчас в контуре отключения 24 многоквартирных дома, три детских образовательных учреждения и два медицинских, — утчонили в СГК. — Это ряд объектов на улицах Каменская, Красный проспект, Мичурина, Орджоникидзе, Потанинская, Романова, Советская, Трудовая, Фрунзе, Ядринцевская».

Без тепла и горячей воды остались также Новосибирский театр оперы и балета и Новосибирский музыкальный театр.

Работы продлятся до 1:00 (время местное) 10 марта.