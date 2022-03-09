Улан-Удэ, 9 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Фура с 15 тоннами гуманитарной помощь из Бурятии для беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Ростовскую область. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта республики, помощь собрали представители бурятские товаропроизводителя.

Страница зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в «Фейсбуке» Гумпомощь из Бурятии

По словам зампреда регионального правительства Евгения Луковникова, им удалось в кратчайшие сроки найти фуру, после чего они отслеживали его передвижение. В пункт назначения грузовой автомобиль прибыл 7 марта.

В составе груза более ста наименований продовольственных и непродовольственных товаров — продукты питание, детское питание, средства гигиены, в том числе для детей, бытовая химия и так далее. Всего товаров на 2 млн рублей.