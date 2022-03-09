Ульяновск, 9 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и переданы в суды уголовные дела о совершении особо тяжких преступлениях. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом одного из уголовных дел является 31-летний житель Вешкаймского района, жертвой является его сводный брат. Следствием установлено, что 5 ноября 2021 года обвиняемый избил своего сводного брата, в том числе нанёс удары деревянной палкой по различным частям тела, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Дело передано в суд.

Обвиняемый арестован. В управлении отмечают, что он имеет судимость за хранение наркотиков, является безработным.

Обвиняемой по другому делу о совершении тяжкого преступления является 50-летняя жительница одного из посёлков Кузоватовского района Ульяновской области. Следствие полагает, что 17 января 2022 года на почве «внезапно возникшего конфликта» она ударила ножом в грудь своего 42-летнего сожителя. Удар оказался смертельным, мужчина скончался на месте преступления.

Женщина взята под стражу. Её обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы переданы в суд.