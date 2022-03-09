Питтсбург, США, 9 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM Максим Мамин

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Райнхарт, Аарон Экблад, Энтони Дюклер и Картер Вераге. Российский форвард Максим Мамин отдал одну результативную передачу.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Брайан Раст, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

На сегодняшний день «Флорида» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 83 очка. «Питтсбург» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 77 очками.

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