Москва, 9 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. На 67,7% в Москве в 2021 году увеличился объём выпуска лекарственных препаратов. Об этом 9 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Столичные предприятия обрабатывающей промышленности продолжают стабильно наращивать объемы выпуска. Среди них особенно выделяются важные для города и жителей направления, в частности выпуск лекарств. Так, по итогам 2021 года объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Москве увеличился на 67,7% по сравнению с 2020 годом», — рассказал Ефимов.

По его словам, рост показателей обусловлен господдержкой промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, всего в столице работают около 80 фармпроизводителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году московские производители компьютеров, электронных и оптических изделий перечислили в консолидированный бюджет города около 18,8 млрд рублей налоговых платежей.