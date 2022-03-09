Вашингтон, 9 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с родителями осужденного в России за нападение на сотрудника полиции гражданина США Тревора Рида американский президент Джо Байден выразил готовность сделать всё для возвращения названного осужденного домой. Об этом 9 марта сообщил журналистам представитель Белого дома.

World Economic Forum Джо Байден

Отмечается, что Байден после того, как он выступил в штате Техас, «позвонил Джои и Поле Рид, чтобы подтвердить свою готовность сделать всё возможное для возвращения их сына домой».

Также указывается, что американский президент пообещал родителям осужденного в России американца поддерживать с ними контакт и провести с ними личную встречу, когда найдет для этого время.

Отметим, американский студент Тревор Рид был осужден на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции в Москве. Согласно данным следствия, он в нетрезвом виде напал на полицейских, приехавших по вызову жильцов дома на Ленинградском шоссе, в августе 2019 года.