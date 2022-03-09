Владивосток, 9 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В 2022 году в Приморье продолжится строительство объектов водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительно-монтажные работы ведутся в шести населённых пунктах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Водопроводная вода

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В Тавричанке Надеждинского района монтируют новый водовод и насосную станцию. Чистой питьевой водой будут обеспечены сотни жителей посёлка и других сёл района. Работы планируется закончить осенью текущего года.

В поселке Пограничный завершается строительство станции водоочистки. Старая станция уже не могла обеспечить жителей качественной питьевой водой в нужном объеме, новая — полностью закроет потребности.

В селе Покровка Октябрьского муниципального округа начался второй этап модернизации системы водоснабжения. В прошлом году в рамках регионального проекта «Чистая вода» в селе была построена часть магистрального водопровода. Сейчас подрядчики приступили к строительству нового водозабора.

Также продолжается реконструкция центрального водовода в Хороле и Камень-Рыболове Ханкайского муниципального округа.

В конце марта начнётся строительство системы централизованного водоснабжения в селе Глуховка Уссурийского городского округа. Здесь появится станция водоподготовки и магистральный водовод протяженностью более шести км.

К уже реализуемым проектам добавятся и новые. Идёт проектирование новых объектов водоснабжения в Лесозаводске, Партизанске, Фокино, Дальнегорске, в селах Краснореченский и Рудная Пристань. Строительство в этих населенных пунктах начнётся в 2022 году.

«Главное, что даёт нацпроект, это возможность дать приморцам чистую воду, улучшить экологию, в том числе в отдаленных муниципалитетах. В нацпроект включили территории, где остро стояла проблема качественной воды. За несколько лет модернизировано и построено несколько десятков водоводов», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование новых систем водоснабжения намерены начать в текущем году в Самарской области.