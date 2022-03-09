Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области государственный университет планирует приобрети плавучий трап протяжённостью не менее 45 метров. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Заказчиком является Ульяновский государственный университет. Победитель аукциона поставит плавучий модульный сборно-разборный понтон. Согласно документации, это плавучий трап протяжённостью не менее 45 метров и шириной не менее 1,47 метров.

«Сборка понтона осуществляется силами поставщика на территории СОК «Чайка» (акватория реки Волга)», — говорится в документации.

Понтон должны установить не позднее 1 июня 2022 года в Чердаклинском районе на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Чайка»

Начальная (максимальная) цена договора определена в размере 2 465 578 рублей 67 копеек. Величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% от начальной цены.

Закупка проводится в форме открытого электронного аукциона, который назначен на 18 марта.