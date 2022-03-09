Кишинёв, , 08:54 — REGNUM Несмотря на то, что Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз, Кишинёв не отказался от нейтрального статуса. Об этом спикер парламента республики Игорь Гросу заявил на PrimeTV.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отреагировал на заявление депутатов парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которые призвали принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии. Председатель парламента считает это «предвыборным ходом», который также может «дестабилизировать ситуацию» в стране.

«В конституции указано, что мы являемся нейтральным государством, это наше обязательство и решение. Членство в Европейском Союзе не означает членство в НАТО», — сказал Гросу.

Напомним, в начале марта Украина, Молдавия и Грузия подали заявки на вступление в ЕС. 7 марта в Евросоюзе начали процесс рассмотрения этих заявок.

Читайте ранее в этом сюжете: Кишинёв ответил на заявление Тирасполя о «точке в процессе урегулирования»