Кишинёв, 9 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз, Кишинёв не отказался от нейтрального статуса. Об этом спикер парламента республики Игорь Гросу заявил на PrimeTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

Он отреагировал на заявление депутатов парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которые призвали принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии. Председатель парламента считает это «предвыборным ходом», который также может «дестабилизировать ситуацию» в стране.

«В конституции указано, что мы являемся нейтральным государством, это наше обязательство и решение. Членство в Европейском союзе не означает членства в НАТО», — сказал Гросу.

Напомним, в начале марта Украина, Молдавия и Грузия подали заявки на вступление в ЕС. 7 марта в Евросоюзе начали процесс рассмотрения этих заявок.