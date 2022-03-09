Молдавия не отказалась от нейтралитета — спикер парламента
Кишинёв, 9 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз, Кишинёв не отказался от нейтрального статуса. Об этом спикер парламента республики Игорь Гросу заявил на PrimeTV.
Он отреагировал на заявление депутатов парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которые призвали принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии. Председатель парламента считает это «предвыборным ходом», который также может «дестабилизировать ситуацию» в стране.
«В конституции указано, что мы являемся нейтральным государством, это наше обязательство и решение. Членство в Европейском союзе не означает членства в НАТО», — сказал Гросу.
Напомним, в начале марта Украина, Молдавия и Грузия подали заявки на вступление в ЕС. 7 марта в Евросоюзе начали процесс рассмотрения этих заявок.