Чита, , 08:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 155 863 (+923 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 127 852 пациента (+508 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2 537 человек (+5 за сутки).

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 206 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 151 находятся в тяжёлом состоянии (-8), 28 пациентов подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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