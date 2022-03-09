Москва, 9 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Сроки работы над импортозамещённой версией самолёта Sukhoi Superjet 100 будут ускорены, заявили в Минпромторге России. Об этом сообщает 9 марта телеканал «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

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Импортозамещённая версия должна быть оснащена отечественным двигателем ПД-8. Планируется сертифицировать его в более короткий срок — через 12−14 месяцев. Соответствующее поручение отдал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12−14 месяцев. Сроки работы над импортозамещённым SSJ будут ускорены», — заявили в министерстве.

Мантуров подчеркнул, что российское авиастроение должно быть нацелено на максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Ранее он заявлял, что импортозамещённую версию SSJ100 планируется создать и сертифицировать до конца 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российский ближнемагистральный пассажирский лайнер SSJ100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Первый полёт такого лайнера состоялся в 2008 году, с 2011 года самолёт находится в коммерческой эксплуатации.

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