Орск, Оренбургская область, 9 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области автомобиль под управлением подростка врезался в дерево. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 8 марта на улице Щорса. За рулем машины находился водитель 2007 года рождения. Пассажирами являлись двое несовершеннолетних. Все они госпитализированы.

По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.