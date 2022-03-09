Биробиджан, 9 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Биробиджане цена килограмма помидоров достигла 459 рублей, огурцы подорожали почти до 400 рублей. Фото ценников опубликовало РИА «Биробиджан».

Mashable.com Помидоры в продуктовом магазине

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Горожане возмущены и заявляют, что не намерены покупать овощи, у которых такая высокая стоимость. Издание написало, что помидоры и огурцы продают по цене мяса, но некоторые пользователи соцсетей считают, что мясо стоит дешевле.

«Я не буду покупать за такую цену овощи, пусть протухнут у них», — написала пользователь Instagram t. ananeva777.

«Это уже проходили мы, так что пусть сами кушают их, на здоровье у нас ещё месяц и свои будут», — отметила ludmila02092016.

Биробиджанцы уже ждут начала садового сезона, в том числе потому, что выращенные ими овощи будут гораздо вкуснее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в январе подорожали продукты питания, а также страховой полис ОСАГО, ритуальные услуги, посещение детского сада и проезд в общественном транспорте. Сильнее всего из продуктов питания повысилась стоимость капусты (на 29%), помидоров (19,2%), моркови (16,6%), огурцов (11,1%), свёклы (7,5%) и картофеля (5,9%).