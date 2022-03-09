Вашингтон, , 08:51 — REGNUM В связи с празднованием Международного женского дня правозащитная организация Human Rights Watch сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и в первый период своего пребывания у власти (1996−2001 гг.), ограничивают права женщин и девочек и постепенно усиливают эти ограничения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

UNAMA (Миссия ООН по содействию Афганистану) также заявила, что является свидетелем катастрофического кризиса в Афганистане и обеспокоена бедственным положением афганских женщин.

«Сегодня мы наблюдаем катастрофический кризис в Афганистане, который затронул всех, особенно женщин», — говорится в заявлении UNAMA.

По случаю Международного женского дня агентство подчеркнуло, что положение афганских женщин и девочек вызывает тревогу, поскольку их доступ к различным возможностям становится всё более затрудненным.

Хизер Барр, глава женского отдела Human Rights Watch, говорит, что менее чем за семь месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли средние школы для девочек, создали барьеры для женщин и девочек, стремящихся получить высшее образование, и запретили большинству женщин ходить на работу.

Барр подчеркнула, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упразднили министерство по делам женщин, подавили женское протестное движение и запретили женщинам путешествовать в одиночку. Она добавил, что радикалы свергли афганский режим, который обеспечивал защиту от гендерного насилия, избивали участниц протестов, заставляли женщин-журналистов хранить молчание, запрещали женский спорт и установили администрацию, в которой полностью доминируют мужчины.

Также, Amnesty International сообщает, что более 80 000 международных правозащитников и активистов подписали петицию, призывающую международное сообщество поддержать афганских женщин и «привлечь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к ответственности за их возмутительные действия в отношении прав женщин и девочек».

«Несмотря на нынешнее положение женщин в Афганистане, международная реакция на эти события не была оперативной, и мы наблюдаем мало признаков эффективного скоординированного плана по защите прав афганских женщин и девочек», — сказала Хизер Барр.

Она подчеркнула, что скорость и масштабы ликвидации прав женщин в Афганистане являются предупреждением женщинам во всем мире.

UNAMA также подчеркнула, что ООН поддерживает афганских женщин, которые имеют мужество противостоять вопиющему неравенству и дискриминации.

Дебора Лайонс, специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану, заявила 8 марта, что женщины в Афганистане сталкиваются с рядом проблем, включая экономический коллапс, засуху, серьёзное гендерное неравенство и дискриминацию.

Хизер Барр добавила, что в Международный женский день правозащитники всего мира должны вспомнить про Афганистан и поддержать борьбу афганских женщин за гендерное равенство.