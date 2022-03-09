Москва, , 08:51 — REGNUM Власти Москвы в 2022 году планируют провести благоустройство около 5 тысяч объектов соответствии с утвержденным графиком, сообщатся на портале мэра столицы.

Благоустройство Udmurt.ru

Работы по благоустройству пройдут на вылетных магистралях, на проспектах, улицах, в переулках и других общественных пространств в Москве. Определены подрядчики, которые будут заниматься реализацией проектов.

Уже начались работы по ремонту, перекладке, а при необходимости и по замене инженерных коммуникаций — водопроводных, канализационных, газовых, тепловых и электрических сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы в очереди на благоустройство находятся 18 переулков района Арбат.

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