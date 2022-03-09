Филадельфия, США, 9 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Филадельфии» шайбы забросили защитник Джастин Браун и нападающий Оскар Линдблом. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

В составе «Вегаса» точным броском отметился российский форвард Евгений Дадонов.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 46 очков. «Вегас» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 68 очками.

Читайте также: Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Калгари»