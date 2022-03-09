Ярославль, 9 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 7 марта на территории АО «ПАТП-1 города Ярославля» произошло возгорание трёх автобусов общественного транспорта. Об этом сообщила мэрия города.

Сгоревшие автобусы

Загорелись один автобус марки ПАЗ и два марки ЛиАЗ, принадлежащие ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга. Они базировались в ПАТП-1 по договору аренды территории и работали на городских маршрутах.

«АО «ПАТП-1 города Ярославля» дано поручение предоставить все материалы, в том числе записи с систем видеонаблюдения, для установки причин возгорания», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Имущество самого ПАТП-1 не пострадало.