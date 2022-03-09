Новосибирск, , 08:48 — REGNUM В Новосибирске за два месяца текущего года произошло 310 пожаров. Это на 24% меньше, чем в 2021 году (410 пожаров), сообщили ИА REGNUM в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По официальным данным, в жилых домах произошло 77 пожаров (24% от общего количества).

«Наблюдается значительное уменьшение количества пожаров в многоквартирных домах на 23% (70 — в 2021 году, 54 — в 2022 году) и в частных домах на 44% (41 — в 2021 году, 23 — в 2022 году)», — уточнили в департаменте.

Также наблюдается снижение числа погибших людей. Так, за первые два месяца 2022 года погибли десять человек (в 2021 году — 22 человека). Число травмированных — по 23 человека в 2021 и в 2022 годах.

Основные причины большинства пожаров — неосторожное обращение с огнём (61,6% от общего количества, или 191 случай).