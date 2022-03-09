Тюмень, , 08:47 — REGNUM Тюменская область и Ямал вошли в пятёрку лидеров в рейтинге регионов России по социальной ориентированности бюджетов в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Социальная роль geralt

РИА Рейтинг ранжировало регионы по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Социальные расходы включают траты консолидированных бюджетов регионов по статьям образование, культура, здравоохранение, социальная политика и другим.

Первое место в рейтинге социальной ориентированности бюджетов в 2021 году заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Сахалин, четвертое Ямало-Ненецкий автономный округ, пятое — Тюменская область.

Фактический объём расходов консолидированного бюджета на одного жителя Ямала составили в 2021 году 258,4 тыс. рублей, в Тюменской области — 91,3 тыс. рублей, в среднем по России — 70,6 тыс. рублей.