Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону горожане развернули гигантский триколор в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

Российский триколор Дарья Драй © ИА REGNUM

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На Театральной площади участники патриотической акции «Zа Россию» развернули 60-метровый государственный флаг РФ, выразив солидарность и поддержку главе государства Владимиру Путину и Вооруженным силам России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее кадеты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса организовали флешмоб, выстроившись в огромную букву «Z».

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