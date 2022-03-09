Тункинский район, Бурятия, , 08:47 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии днём 6 марта произошло ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Место ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

23-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Ipsum не справился с управление не улице в селе Кырен, съехал на тротуар и сбил несовершеннолетнего перехода.

«В результате ДТП 15-летняя девочка получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась», — отметили в ведомстве.

Добавим, что всего за выходные дни в Бурятии были зарегистрировано 80 аварий, в том числе шесть ДТП с пострадавшими. Погибли два человека, в том числе школьница в Кырене, восемь получили травмы.