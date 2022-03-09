Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Несмотря на призывы Киева, система противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») не может быть оперативно поставлена Украине. Об этом 8 марта заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в в комитете по иностранным делам в американском Конгрессе.

Виктория Нуланд Ssturner71

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«Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить (систему ПРО) Iron Dome. Для этого требуются подготовка (личного состава), способность размещать ее и многое другое», — сказала она.

При этом заместитель госсекретаря США добавила, что Вашингтон может сделать «другие вещи», говоря о запросах Киева на поставку оружия и военной техники со стороны Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обратилась с призывом к властям Китая не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины.