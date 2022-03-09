Чита, 9 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 9 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 676 911 человек (всего +184 за двое суток).

Наталья Диева Вакцина

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Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более двух недель). Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы правительства региона.

Известно, что 623 889 человек полностью вакцинированы (+319 за двое суток) и 185 882 забайкальца привиты повторно (+157 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных.

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