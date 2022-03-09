Шарлыкский район, Оренбургская область, , 08:42 — REGNUM В Оренбургской области ребёнок во время прогулки пострадал от агрессивной собаки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

По данным ведомства, несчастный случай произошел в Шарлыкском районе. Десятилетнего ребенка покусала бездомная собака. По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, в январе 2022 года региональный миздрав заявил о росте числа нападений собак на людей в Оренбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге бродячие собаки стали чаще нападать на людей