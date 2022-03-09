Москва, , 08:51 — REGNUM Ставропольское предприятие обратилось с крупным финансовым иском к Министерству обороны России. Претензии на сумму более 136 млн рублей пока арбитраж Москвы к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от компании «Спецстройбезопасность» подан 5 марта 2022 года. Сумма требуемых средств составляет 136 164 368,7 рубля. Детали пока не сообщались.

Компания-истец учреждена в 2011 году. Владелец — Кристина Майфат. По открытым данным, фирма была исполнителем более 100 контрактов на сумму свыше 1,7 млрд рублей. С Минобороны России у ООО также есть как минимум три контракта. В том числе договор от 2017 года на общую сумму более 91 млн рублей на поставку технических средств охраны объектов вооруженных сил — комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ».

На сайте компании уточняется, что она занимается реализацией крупных инфраструктурных и IT-проектов в области безопасности.