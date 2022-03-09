Ташкент, , 08:40 — REGNUM Узбекистан вводит дополнительные авиарейсы в Россию, в частности, в Москву и Санкт-Петербург. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

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«В связи с увеличением спроса среди пассажиров АО Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы по направлениям Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дополнительные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта, а по направлению Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент 11, 13 и 14 марта 2022 года.