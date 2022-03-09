Вашингтон, 9 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. С призывом к властям Китая не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины обратилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она заявила об этом 8 марта в ходе слушаний в американском Конгрессе.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

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Как напомнила Нуланд, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели видеосаммит с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого они пытались убедить китайскую сторону в том, «что нейтралитет здесь не вариант».

«У них есть возможность сыграть лидирующую роль здесь (в антироссийских санкциях — ред.), и мы призываем их это сделать», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая вновь призывают США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и вирусах, над которыми проводились исследования.