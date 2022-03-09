Уфа, , 08:38 — REGNUM Женщина скончалась в больнице после получения ожогов в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что пожар произошел 18 февраля 2022 в г. Стерлитамак в квартире дома по ул. Суханова. Женщина 1949 года рождения получила ожоги III Б степени 50%, ожоговый шок. Ее срочно доставили в медучреждение в г. Стерлитамак. Вскоре она была переведена в ожоговое отделение городской больницы г. Уфы.

«К сожалению, 9 марта 2022 в 02−45 часов кончалась в реанимационном отделении», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ходе тушения пожара в доме обнаружено тело мужчины.