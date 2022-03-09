Оренбург, 9 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Оренбурге 9 марта поступила информация о минировании здания Оренбургского госуниверситета — крупнейшего вуза региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбуржью.

Пресс-служба ОГУ Оренбургский государственный университет

Студенты и преподаватели самостоятельно покинули помещения. На место выехали оперативные службы.

Стоит отметить, что с начала весны это уже второй сигнал о возможном теракте в вузе. 4 марта из-за сообщения о минировании корпуса пришлось эвакуировать педсостав и студентов. Информация о готовящемся взрыве оказалась ложной.