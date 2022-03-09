Кызыл, , 08:35 — REGNUM В Туве состоялся автопробег в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Организаторами акции стали «Молодёжка ОНФ», Федерации смешанных боевых единоборств ММА и бокса Тувы, агентство по делам молодежи республики, а также внедорожный клуб «Адыг», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автопробег в Туве Цитата из видео «Молодёжки ОНФ»

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«Наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, каждый день поддерживают на Родине. Так мы поднимаем их боевой дух. Ещё раз благодарю земляков за отзывчивость. Вы никогда не остаётесь в стороне и всегда готовы поддержать тех, кто в беде!» — отметил в связи с этим глава региона Владислав Ховалыг.

Глава также назвал имена ещё двоих погибших в ходе спецоперации земляков. Ими оказались военнослужащие Адыгжы Куулар и Павел Князев. Владислав Ховалыг выразил родным соболезнования, отметив, что они погибли за то, чтобы никто не угрожал будущему страны.

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