Севастополь, , 08:34 — REGNUM Из Херсона эвакуировали в Россию челябинских хоккеистов, которые играли в составе местной команды. Их и членов их семей вывезли при поддержке сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

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Челябинские хоккеисты играли по контракту в составе украинского клуба «Днепр». Легионеры из Челябинска попросили помощи у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который пообещал оказать содействие в их эвакуации на родину.

В ночь на 8 марта хоккеистов и их семьи доставили из Херсона в Севастополь. Всего были вывезены 21 взрослый и трое детей. Помощь в их эвакуации оказали сотрудники Росгвардии из Карачаево-Черкесии. В настоящее время спасенные находятся в одном из отелей города Симферополя.

«Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время сбора спортсменов из нескольких адресов, а так же при движении по пригородным автодорогам, на которых все еще небезопасно. Кроме того вместе с хоккеистами была эвакуирована семья местных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по СКФО.