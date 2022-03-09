Барнаул, , 08:33 — REGNUM В Барнауле пожарные ликвидируют возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Советской Армии. Как сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, проводится эвакуация людей, на улицу выведено 20 человек.

Последствия пожара в Барнауле МЧС РФ

Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 кв.м. На месте происшествия работают два звена газодымозащитной службы.

За минувшие сутки 8 марта в Алтайском крае ликвидировано 10 пожаров, 8 из них — в жилом секторе. На пожарах спасены четыре человека.

Пожар в Барнауле МЧС РФ

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром, 17 февраля, возгорание потушили в одном из домов Барнаула на улице Фомина.

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