Барнаул, 9 марта 2022, 08:33 — REGNUM В Барнауле пожарные ликвидируют возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Советской Армии. Как сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, проводится эвакуация людей, на улицу выведено 20 человек.
Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 кв.м. На месте происшествия работают два звена газодымозащитной службы.
За минувшие сутки 8 марта в Алтайском крае ликвидировано 10 пожаров, 8 из них — в жилом секторе. На пожарах спасены четыре человека.
Как сообщало ИА REGNUM, рано утром, 17 февраля, возгорание потушили в одном из домов Барнаула на улице Фомина.
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