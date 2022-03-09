Барнаул, 9 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Барнауле пожарные ликвидируют возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Советской Армии. Как сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, проводится эвакуация людей, на улицу выведено 20 человек.

МЧС РФ Последствия пожара в Барнауле

Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 кв.м. На месте происшествия работают два звена газодымозащитной службы.

За минувшие сутки 8 марта в Алтайском крае ликвидировано 10 пожаров, 8 из них — в жилом секторе. На пожарах спасены четыре человека.

МЧС РФ Пожар в Барнауле

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром, 17 февраля, возгорание потушили в одном из домов Барнаула на улице Фомина.

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