Москва, 9 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Центральный банк России вновь принял решение не проводить торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Исключение составит режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях; секции срочного рынка, товарной секции (драгоценные металлы) и др. Торги пройдут с 10:00 до 18:45 по мск.

В пресс-службе добавили, что режим работы Мосбиржи на следующий день будет объявлен на официальном сайте ЦБ РФ до 09:00 по мск.

Ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ прекратил проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже с 28 февраля.

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