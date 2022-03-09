Запорожье, Украина, , 08:29 — REGNUM Свыше 500 единиц оружия, включая оружие производства стран Запада, обнаружили после взятия под контроль Запорожской АЭС сотрудники Росгвардии. Об этом 9 марта рассказал журналистам представитель Росгвардии.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — сказал он.

Также представитель Росгвардии уточнил, что огневые точки были найдены также на энергоблоках и на административных корпусах и добавил, что обнаружены пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты, включая оружие образца НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуация на Запорожской АЭС полностью находится под контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает в штатном режиме.