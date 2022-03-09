Пермь, 9 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Перми к 300-летию города отремонтируют фасады восьми домов на шоссе Космонавтов, а также улицах Малкова и Локомотивной. Фонд капитального ремонта Пермского края уже завершил разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ремонт дома

«В ближайшее время будет объявлен аукцион для определения подрядной организации, чтобы с наступления благоприятных погодных условий, приступить к выполнению работ», — рассказали в Фонде капремонта Прикамья.

При ремонте фасадов будет использована технология вентилируемых фасадных плит. Это позволит не только преобразить внешний облик здания, но и сохранить дополнительное тепло внутри квартир собственников.

Дома расположены на улицах, которые включены в гостевой маршрут, соединяющий аэропорт «Большое Савино» с центром города. Ранее губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание на состояние фасадов домов и отметил, что очень важно навести порядок по пути следования жителей и туристов из аэропорта.