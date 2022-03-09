Псков, , 08:35 — REGNUM В деревне Писковичи Псковской области на землю упал осколок стартового двигателя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, инцидент произошел вечером 8 марта в рамках проведения оперативно-тактических учений в Псковском районе.

«В результате данного инцидента никто не пострадал. На место выезжали спасательные службы. Будет проведена проверка случившегося», — отметил глава региона.

По данным «Псковской Ленты Новостей» шум от падения был слышен в ЖК «Видный», в деревнях Загорицы и Писковичи.