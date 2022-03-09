Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал чешского форварда Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 марта сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин оформил дубль в матче с «Калгари Флэймз». Теперь на его счету стало 766 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, догнав Ягра. Теперь больше осталось только у Горди Хоу (801 шайба) и Уэйна Гретцки (894).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Калгари» со счётом 5:4.

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