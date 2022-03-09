Кемерово, 9 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области в праздничный день — 8 Марта — на свет появились 20 мальчиков и 25 девочек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

(сс) skimpton007 Младенец

Власти уточнили, что в рамках акции «Родился ребёнок», семьи, где 8 марта родились дети, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Лидеры по числу новорождённых — Новокузнецк и Кемерово, где родилось по 16 малышей.