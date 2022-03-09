Ульяновск, 9 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры аннулирована запись о фиктивном отцовстве иностранца. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Проверка исполнения миграционного законодательства проводилась в Майнском районе. По данным правоохранителей, в сентябре 2021 года 22-летняя жительница одного из посёлков Майнского района совместно с иностранцем организовала фиктивную регистрацию акта гражданского состояния — установление отцовства в отношении малолетней дочери женщины.

«Целью мигранта стало последующее получение гражданства России в упрощённом порядке», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве установили, что женщина получила от иностранца 10 тыс. рублей незаконного вознаграждения. По данному факту прокурор вышел в суд с иском, в результате запись об установлении отцовства иностранца аннулирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске члены преступной группы осуждены за организацию канала нелегальной миграции. Следствие считает, что она организовали незаконное пребывание более 300 иностранцев, получая от них денежное вознаграждение.

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