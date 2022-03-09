Кишинёв, , 08:24 — REGNUM Молдавию могут в экстренном порядке подключить к энергетической системе Евросоюза ENTSO-E. Об этом написал вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала N4.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Он сообщил, что Молдавия находится в неопределённом состоянии после решения Киева отказаться от параллельного подключения к энергосистемам России и Белоруссии. Кишинёв ищет способы решить эту проблему.

«Мы с декабря-января готовили сценарии на разные случаи, в том числе в области энергетики, где их имеем четыре, в том числе полное отключение от Украины», — сказал Спыну.

Напомним, в декабре 2021 года в «Укрэнерго» сообщили, что проводятся исследования по синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Ранее это планировалось сделать в 2023 году, но Киев решил протестировать работу национальной системы в автономном режиме с 24 по 26 февраля. Когда тестирование прошло успешно Украина не стала присоединяться к системам РФ и РБ.