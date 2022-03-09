Благовещенск, , 08:29 — REGNUM Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении жителя Благовещенска. Мужчина распространял недостоверную информацию о проведении специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Фейк

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Сведения, которые рассылал в соцсетях амурчанин, дискредитировали использование Вооруженных сил России с помощью видеоролика, в котором приводились данные о потерях российской армии во время спецоперации.

Источник распространения недостоверных сведений обнаружили сотрудники полиции. Наказание нарушителю было назначено по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности). Амурчанина оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полиция пресекла противоправную деятельность уроженки Приамурья, которая расклеивала на фасадах домов листовки с призывом к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом. Изъяты 86 листовок.