Москва, , 08:20 — REGNUM В среду, 9 марта, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в городе составит — 6… — 4 °C. Об этом 9 марта сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление составит 755 мм рт. столба

При этом уточняется, что в ночь на 10 марта температура воздуха в Москве опустится до −16… −14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.