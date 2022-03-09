В Москве 9 марта ожидается облачная погода и до -6 °C
Москва, 9 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В среду, 9 марта, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в городе составит — 6… — 4 °C. Об этом 9 марта сообщает Гидрометцентр РФ.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
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Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление составит 755 мм рт. столба
При этом уточняется, что в ночь на 10 марта температура воздуха в Москве опустится до −16… −14 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.