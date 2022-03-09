Владивосток, 9 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Приморье за прошедшие праздники зарегистрировано несколько крупных природных пожаров. Все они ликвидированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Wikipedia.org Природный пожар

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С 5 марта природный пожар на площади 1500 га тушили в Хасанском районе около села Лебединое. Пожарные боролись с огнём почти сутки — 6 марта, когда площадь возгорания составила уже 2500 га, возгорание потушили.

Ещё два незначительных пожара в Хасанском районе тушили 7 и 8 марта.

Кроме того, 7 марта случился природный пожар в Шкотовском районе неподалеку от Фокино на землях Министерства обороны РФ. Его также потушили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии создали перечень поселений, которым могут угрожать лесные пожары. В этот список внесли все населённые пункты, окружённые лесами.