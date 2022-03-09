Москва, 9 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В 2021 году московские производители компьютеров, электронных и оптических изделий перечислили в консолидированный бюджет города около 18,8 млрд рублей налоговых платежей. Об этом 9 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Цитата из к/ф «Пароль «Рыба-меч». Реж. Доминик Сена. 2001. США-Австралия Компьютеры

Показатель вырос на 4,9% по сравнению с результатами 2020 года и на 11,9% — 2019 года.

«Более 60% налоговых поступлений отрасли приходится на НДФЛ. Производственные IT-компании Москвы перечислили в 2021 году в консолидированный бюджет столицы 11,4 миллиарда рублей в виде НДФЛ, что на 12,3% больше 2020 года и на 21,2% — 2019 года. Рост НДФЛ связан с развитием отрасли, увеличением заработных плат, созданием рабочих мест», — рассказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, поступления налога на прибыль составили 6,2 миллиарда рублей, налога на имущество организаций — почти 800 миллионов рублей, налогов по специальным налоговым режимам — 400 миллионов рублей.

Он отметил, что этот сектор экономики входит в тройку лидеров среди обрабатывающих отраслей по налоговым отчислениям.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, производственные IT-компании Москвы также показывают уверенный рост платежей по НДС, которые зачисляются в федеральный бюджет. За год объём поступлений составил 28,5 млрд рублей.